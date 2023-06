Zajímavé loutkové divadlo provozují manželé Dvořákovi, ale užívá název Loutkové divadlo J. Dvořáka a jejich pohádky probíhají v modrožlutém stanu.

Tři dny a tři pohádky si pro volarské děti připravilo Divadlo J. Dvořáka. | Foto: Ladislav Beran

Ve Volarech divadlo hrálo dětem pod náměstím na ploše u autobusového nádraží tři dny. Každý den jinou pohádku. Začalo to pohádkou Jak dostal drak chuť na princeznu, pokračovalo se tou O červené Karkulkou a konec patřil Perníkové chaloupce.

Divadlo to není obyčejné, pod jeho kopulí najdou děti též skákací hrad, a výrobky, které jsou dnes pro produkci nezbytné, popcorn, cukrovou vatu a něco k tomu. Zkrátka divadlo Jindřicha Dvořáka jde s dobou, a jak to vše dopadlo. No tak na to si musíte do Volar, nebo na další štaci pod kopuli modrožlutého stanu zajít.