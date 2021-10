Žáci ve čtvrtek 7. října plnili na jednotlivých stanovištích dané úkoly. Byl to například hod granátem, poznávání a popis pachatele, úkol z topografie, překonání vodního toku po laně, střelba ze vzduchovky a další.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.