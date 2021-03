La Manche zvládnou suchou nohou

Poslední týden zbývá „do finále“ do zdolání „La Manche na suchu“, kampaně pro seniory, či seniory s vnoučaty do 12 let věku, kterou vyhlásila Nadace Charty 77 – projekt SenSen (Senzační senioři) a podílející se na organizaci také Klub SenSen Prachatice na měsíc únor. V rámci republiky je přihlášeno kolem 50 měst, klubů a míst a jedno z nich jsou senioři z Prachatic (napříč všemi organizacemi, spolky a kluby).

Letošní La Manche je na suchu. | Foto: Hanka Rabenhauptová