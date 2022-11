Cvičily se obrany, poslušnost a stopa. Pokud by byl zájem, disponuje organizace i překážkami pro agility, které zejména menší plemena baví.

"Organizace je otevřená a pokud by někdo chtěl, může si tu nechat s výcvikem svého psa poradit, nebo si přijít jen zacvičit. V areálu nad bývalými kasárnami nás lidé najdou každou neděli. U nás jste vítáni," dodává předseda organizace Veronika Švejdová. "Ano předseda, jak to slyšíte. U nás je totiž nepsaný zákon, že v čele stojí předseda, ať je to muž, či žena," vysvětlila na závěr Veronika Švejdová.