Suroviny:

600g kůzlečí kýty

sůl, pepř

olej

2 vejce

4 lžíce strouhaného parmezánu ( nebo goudy )

listový špenát ( balení )

česnek

vlašské ořechy (hrst)

4lžíce smetany na vaření

20dkg ang. slaniny

2cibule

2lžíce jarních nasekaných bylinek



Postup:

Kýtu podélně nařízneme a přes fólii naklepeme, osolíme a opepříme ( plát necháme aspoň den proležet )



- další den si rozšleháme vejce, osolíme a na rozpáleném oleji osmažíme omeletu



- listový špenát opláchneme, na pánvi podusíme se smetanou, osolíme, přidáme prolisovaný česnek a posekané vlašské ořechy



- vajzečnou omeletu položíme na plát masa, rozetřeme špenátovou směs a posypeme parmezánem



- maso stočíme do rolády, převážeme provázkem



- v pekáčku rozpálíme olej, roládu opečeme ze všech stran



- přidáme pokrájenou cibuli na větší kousky a slaninu na kostičky, podlijeme vodou a vše pečeme do měkka



- vzniklý výpek je možno zahustit i moukou!! nakonec do výpeku vhodíme nasekané bylinky a ještě 10 min necháme spojit chutě v již vypnuté troubě



- plátky rolády rozdělíme na talíře, přelijeme výpekem a ozdobíme bylinkami



- jako přílohu doma podáváme brambory s česnekovým lehkým domácím dipem

Přejeme dobrou chuť!