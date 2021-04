Suroviny:

1 menší králík,

500 g bůčku,

4 cibule,

4 rajčata,

40 g oleje,

sůl pepř, tymián, majoránka



Postup:

Králíka rozdělíme na porce tak, aby se nám dobře balily do bůčku. Jednotlivé kousky osolíme, opepříme, posypeme trochou majoránky a tymiánu. Každý zatočíme do tenkého osoleného plátku bůčku a převážeme. Do pekáčku dáme drobně nakrájenou cibuli, na ni porce králíka, na čtvrtky rozkrájená rajčata, pokrm pokapeme olejem a za mírného podlévání pečeme v troubě. Podáváme s brambory nebo bramborovými knedlíky.

Přejeme dobrou chuť!