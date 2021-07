Kam lze dojít v zimě, ve sněhu, dešti, větru, kam lze dojít sám anebo i s přáteli. Přesně to ukazuje výstava fotografií z pěších túr seniorů v rámci projektu La Manche na suchu.

Výstava z pěších túr. | Foto: Hana Rabenhauptová, Prachatice

Výstava dokazuje, že i v omezené – covidové době šlo dělat něco pro své zdraví, venku, na zdravém vzduchu.

Celkem 118 seniorů ušlo v rámci výzvy za měsíc únor celkem 8 850 skutečných kilometrů. Nejstarší účastnicí výzvy přeplaveme La Manche na suchu byla jedna ze seniorek, které bylo 92 let.

Své kilometry přidal i chlapec ve věku 4,5 let.

Na jaká místa výzva chodce zavedla, si můžete prohlédnou na výstavě v Domu Křižovatka u parku v Prachaticích. Otevřeno je denně od 10.00 do 17.00 hodin ještě do konce června.