Pěkným plakátem zvaly čtyři slečny na svůj závěrečný koncert tohoto školního roku do podkrovního hudebního sálu ZUŠ Volary.

Saxofonový koncert na půdě Základní umělecké školy ve Volarech. | Foto: Ladislav Beran

Koncert uvedla Kateřina Pavlíková, která vyučuje obor saxofon ve volarské Základní umělecké škole. Představila své žákyně a dodala: „Po loňském roce, kdy jsme hráli v budově staré základní školy, dnes jsme vás chtěli pozvat sem do tohoto sálu. To proto, že jde o krásné prostředí pod střechou a zejména jsem vám chtěla představit náš nový elektronický klavír, který jsme letos zakoupili a já na něj děvčata budu v první části doprovázet. V té druhé vám žákyně sami představí, co budou hrát.“

A po pěkném úvodu začal pěkný koncert, ve kterém slečny, Sára, Lucka, Niky a Erika ukázaly, že saxofon výborně ovládají. Koncert se moc líbil a za povedené představení se slečnám dostalo ovací v podobě velkého potlesku přítomných posluchačů a diváků, kteří pěkně zaplnili hudební sál ZUŠ Volary.