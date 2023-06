Mezigenerační zahrada při společnosti KreBul byla, jako každým rokem, v rámci celostátní kampaně Víkend otevřených zahrad, „otevřená“.

Vlastně je otevřená celoročně. Schází se zde lidé při akcích jako je Piknik proti samotě, sportovní hry, hudební vystoupení, adventní neděle, výstavy SeniorPoint Prachatice se do Víkendu otevřených zahrad a otevírání Mezigenerační zahrady zapojuje již několik let.

Rok letošní byl ozvláštněn renovací zahrady. Společnost Kaufland a Nadace Via věnovali v rámci grantové výzvy „Už to roste, už to klíčí“ finanční prostředky ve výši 64 tisíc korun na úpravy Mezigenerační komunitní zahrady při KreBul.

A proč komunitní zahrada? Tak například ženy z Komunitního centra Na půdě, pod MAS Šumavsko přidaly ruku k dílu a do květináčů zasadily rostliny donesené ze svých zahrádek, nebo členové Klubu zdravotně postižených Prachatice připravili, nastříhali větvičky, donesli písek a náplně do hmatového chodníčku. A mezigenerační – komunitní zahrada také proto, že se v ní schází děti, dospělí, senioři. Přišel místostarosta města Jan Kotrba, zastupitel a ředitel společnosti KreBul Zdeněk Krejsa, zástupce Komise sociální a prevence kriminality Jindřiška Pokorná, a mnoho dalších hostů, náhodných kolemjdoucích a pozvaných přátel.

A k jakým proměnám vlastně v zahradě došlo? Vybudoval se a naplnil hmatový chodníček, pás keřů s borůvkami, rybízem a angrešty, vysadily se trvalky do vyvýšených truhlíků, osadila se nově bříza kulatou lavičkou, u lípy byla odstraněna podpůrná konstrukce, nakoupeny byly nové stoly a židle, osazena byla všechna okna kvetoucími květinami, ostříhán byl motýlí keř, několikrát posečená tráva, zametené chodníčky, instalované sudy na dešťovou vodu na zalévání, osazeny květináče rostlinami, které si dobrovolníci přinesli, vykopán a srovnán terén u domu, vyložen kameny, usazen byl kuželník, ostříhán břečťan, přenesena knihobudka, ukotven stolek k jednání, zavěšena zvonkohra z keramiky na strom, nainstalováno pítko pro ptáčky, usazen hmyzí domeček a také nová budka pro ptáčky, nově nainstalována venkovní výstava fotografií a nařezané dřevo na oheň.

Velké poděkování patří společnosti Kaufland a Nadaci Via za poskytnuté finanční prostředky a dárkový poukaz na nákup občerstvení, městu Prachatice, Technickým službám města Prachatice, Ivanu Koubovi, Jakubovi Imberovi, Jiřímu Gabrielu Kalimovi, Zdeňkovi Krejsovi a všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podílel na pracích v zahradě. Otevření zahrady znamenalo nejen seznámení se změnami zahrady, ale také venkovní výstavou fotografií z proměny, výstavou fotografií Umíme se postavit na vlastní nohy. K výstavě Klára Kavanová Mušková řekla: „Je to báječný nápad, jak tímto způsobem ukázat světu potřebnost, hloubku a zároveň křehkost těchto lidí. K zabavení se byla nabídnuta dílnička s malováním kamínků. A také sport, který se v zahradě nabízí, ať jsou to kuželky, šipky, balanční prkno či běžky."

Nechyběla dobrá nálada, zpěv nevidomých sester Marie a Jarmily Šímových, dobrá káva, čaj z meduňky, přímo ze zahrady. Všichni, kdo se v zahradě zastavili, dostali dárek v podobě semínek k zasazení. Klára Kavanová Mušková závěrem všem návštěvníkům a prachatické komunitní zahradě popřála spoustu květů, motýlů, včelek, vláhy a nálady lidí v ní pracovat, dýchat, odpočívat a pobývat.