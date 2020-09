Čáry a kouzla, magie a tajemství a kde se vzala, tu se vzala pětice z Bradavic. Koťátka jsou odhadem tři měsíce stará, přátelská a zvídavá. Mazlí se, prozkoumávají a rády baští - jako správná kočičí miminka. Jsou to 4 kluci a jedna kočičí holka.

Brumbál - mourovatý kocourek s bílými znaky

Harry - černobílý kocourek - Harry již v rezervaci.

Hagrid - černobílý kocourek - více bílé

Hermiona - celá mourovatá holčička

Severus - černý kocourek s delší srstí

Koťátka jsou kompletně naočkovaná, ošetřená proti vnějším i vnitřním parazitům a označená mikročipem. Připravena vyrazit domů.

JAKÝ DOMOV HLEDAJÍ: Jsou malá, mazlivá, hravá a přítulná, kočičí mimča, jak má být. Jsou čistotná, používají kočičí wc. Zvyknou si na život v bytě i na život v domě a budoucí špacíry ven (po kastraci).

HOPE

Hope je odhadem tři měsíce staré koťátko, holčička. Bojí se člověka, bojí se nás, nezažila s lidmi příliš dobrého kontaktu. Hope se před námi snaží schovat a dělá se neviditelnou, musíme uznat, že je velmi rafinovaná a občas ji opravdu hledáme. Nechá se však bez problému ošetřovat i hladit, nicméně si to neužívá. Doufáme, že jen zatím a že pomůže čas, trpělivost, láska a péče a začne si holčička naši lidskou společnost užívat.

Hope bude připravena odjet do adopce začátkem září, kompletně naočkovaná, ošetřená proti vnějším i vnitřním parazitům a označená mikročipem.

JAKÝ DOMOV HLEDÁ: Hope hledá trpělivý domov, kde bude mít čas zjistit, že člověk je dobrá věc a zdroj jídla, tepla a dalších jiných věcí. :-) Věříme, že by jí mohla pomoci kočičí ségra či brácha, který by jí to snáze dokázal vysvětlit. Je čistotná, používá kočičí wc. Hodí se spíše do domu, po adaptaci a kastraci (po dovršení pohlavní dospělosti) bude ráda chodit ven a žít po kočičím.

Hope znamená naději, naději, že právě takový vhodný domov holčička najde. Do teď jí člověk spíše ubližoval, je čas to změnit.

UPÍŘÍ TWILIGHT KOŤATA

Upíři že se bojí česneku? Tak to Vám nyní vyvrátíme. :-) Naše úžasné šedavé šestero upířích Twilight koťátek s ním problém nemělo, naopak prý krásně voní!

Koťátka jsou odhadem asi dva měsíce stará. Jsou mazlivá, vrnivá, hravá a zvídavá. Představujeme Vám čtyři upíří holčičky a dva kluky:

Bella - šedomourovatá kočička - Bella již v rezervaci.

Edward - šedý kocourek - Edward již v rezervaci.

Alice - černá kočička

Jacob - mourovatý kocourek - Jacob již v rezervaci.

Rosalie - černá kočička

Victoria - šedomourovatá kočička (na úvodní fotografii) - Victoria již v rezervaci.

Koťátka jsou kompletně naočkovaná, ošetřená proti vnějším i vnitřním parazitům a označená mikročipem. Připravena vyrazit domů.

JAKÝ DOMOV HLEDAJÍ: Koťátka jsou mazlivá, hravá, zvídavá, nic je netrápí a jsou připravena objevovat svět. Jsou čistotná, používají kočičí wc. Hodí se do bytu i do domku se zahradou se zázemím uvnitř. Ráda budou později po adaptaci v novém domově a po kastraci chodit ven na špacírky.

Zájemci volejte 778 465 467 či pište na utulek@tstabor.cz. Podmínkou adopce je kastrace po dovršení pohlavní dospělosti.