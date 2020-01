Jak se stane, že klienti, pacienti a zaměstnanci Domova Matky Vojtěchy a Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích zažijí pravé vepřové hody? A to ne nějak z dálky, jen se podívat, přihlížet, ale opravdu si na těch všech tradičních specialitách pochutnat? Postala se o to Ježíškova vnoučata.

Zabijačka v Domově matky Vojtěchy v Prachaticích. | Foto: Poskytl: Robert Huneš

Na začátku všeho byla neskromná a obrovská prosba. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Projekt Ježíškova vnoučata přání ve středu 15. ledna splnil. Ozval se skvělý tým zaměstnanců masokombinátu Kaufland Modletice a vše vzal do svých rukou.

Klienti i zaměstnanci se na ten den moc těšili, oběd zkrátka lákal, sliny se sbíhaly. Pro některé to byla opravdu dlouhá chvíle čekání, ale ostatně bez toho by nebylo těšení tím opravdovým. Chuť na všechny ty dobroty byla obrovská. To, co všichni z Domova matky Vojtěchy a Hospicu sv. Jana N. Neumanna ve středu společně prožili, předčilo veškerá očekávání. Pavel Oršuliak, společně se svou kolegyní Ivanou Dvořákovou přivezli skvělé jitrničky, jelítka, ovar, tlačenku a polévku.