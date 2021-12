Když Pohoda, tak pohoda. Senioři stavějí sněhuláky rovnou z postelí

Užívat si každé chvilky… Přesně to umějí v domově pro seniory Pohoda v Netolicích. Během čekání na Vánoce si stačili postavit sněhuláky a pustili se i do přípravy sálátu z nadílky od Mikuláše a čerta. Co myslíte, byl bramborový? No… podívejte se v naší galerii.

Sněhové nadílky si užili i v Domově pro seniory Pohoda v Netolicích. | Foto: Z archivu Domova pro seniory Pohoda Netolice