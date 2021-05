Městská knihovna Prachatice se rozhodla seznámit děti s regionálními výrazy, které jsou pro naši oblast typické a přesto občas nevíme, co přesně dané slovo znamená. A tak paní knihovnice roznesly po Prachaticích kamínky, které jsou nejen krásné, ale navíc i vzdělávají. Kamínky čekají na své nálezce na lázních i v centru města, malou nápovědou vám mohou být následující obrázky. A nezapomeňte - kdo přijde do knihovny seznámit paní knihovnice s regionálním výrazem, který na kamínku nalezne, dostane malou odměnu!

První várku kamínků roznesly paní knihovnice po Prachaticích. | Foto: Lucie Jiraňová

Městská knihovna se rozhodla tímto způsobem seznámit děti s regionálními výrazy, které jsou pro naši oblast typické a přesto občas nevíme, co přesně dané slovo znamená. Slovům bosáky, erteple nebo kucmoch možná rozumí naši rodiče, ale pro děti mohou znít nesrozumitelně. A pro obyvatele jiných regionů dokonce exoticky. Knihovnice oddělení pro děti a mládež se rozhodly seznámit děti s těmito výrazy zábavnou a v současnosti velmi oblíbenou hrou – hledáním kamínků. Padesátku kamínků popsaných regionálními výrazy poschovávají paní knihovnice po městě v týdnu od 3.5.21. Úkolem dětí je některý z kamínků nalézt. Pokud do knihovny přijdou vysvětlit slovo, které na kameni naleznou, dostanou od knihovnic malou odměnu. A kamínek si mohou nechat na památku nebo poslat dál, jak už to u putovních kamínků chodí. Díky cestování rozšíří kamínek povědomí o místní regionální mluvě po celém ČR, a tak i například v Krkonoších budou vědět, co to znamená jihočeský cejtlík.