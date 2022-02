Navštivte chráněná zvířata

V táborské zoologické zahradě to žije i v zimním období. Návštěvníci sem mohou dorazit o víkendech a svátcích do konce března od 9 do 16 hodin. Otevřeno bude i o jarních prázdninách.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Táborská zoologická zahrada, rozlohou největší v kraji, zve podívat se na chráněná ohrožená zvířata zblízka. Podívat se můžete na více než 300 zvířat, z nichž některým hrozí v jejich domovinách vyhynutí, a zoo jim poskytuje ochranu a péči. Uvidíte šelmy, kopytníky, hlodavce, primáty, vačnatce, ptáky a plazy. Otevřeno je jen o víkendech, prázdninách a státních svátcích.

Vstupné

Dospělí 160 Kč

Snížené 90 Kč

Otevírací doba

soboty, neděle, svátky, prázdniny 9 – 16 h