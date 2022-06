Do organizačního týmu se připojilo mnoho lidí z Českých Budějovic a okolí. Jedním z nich je i Vladislav Kropáček. „Před 6 měsíci jsem se rozhodl aktivně zapojil do projektu Tvořivá společnost, protože jsem pochopil, že je velmi důležité informovat o vážné situaci ve světě a společně hledat řešení. Hrozí nám nejen ekonomická a ekologická krize, ale hlavně ta klimatická,“ vysvětluje Vladislav.

Důvod, proč neumíme řešit skutečné příčiny problémů ve společnosti, vidí v tom, že peníze nejsou jen nástrojem, ale převzaly plnou kontrolu nad naším životem. Souhlasí s tím, že řešením by byla transformace společnosti, kdy na prvním místě bude hodnota života každého člověka. Co to přesně znamená bylo vysvětleno právě ve vysílání 11 hodinového fóra, které bylo zorganizováno v rámci projektu Tvořivá společnost.

Projekt funguje pomocí samoorganizace a není výjimkou, že na mezinárodním hovoru se sejde i 1000 dobrovolníků současně ze všech koutů světa. Cílem fóra bylo jít do hloubky problémů a otevřeně je pojmenovat. Dobrovolníci se tak věnovali i investigativní novinářské práci: „Otevřeli jsme silná témata, muselo tak proběhnout několika stupňové prověřování faktů. Výsledkem je naprosto unikátní sběr a zpracování informací k ekologické a klimatické krizi, k válečnému konfliktu, eskalaci násilí, k dluhovému otroctví, obchodování s lidmi a lidskými orgány a mnoho dalšího. Ale co je nejdůležitější, u každého tématu řečníci popsali také východisko.“

Právě východisko úzce souvisí s ochranou lidského života a s důležitou rolí každého člověka při změně hodnot ve společnosti. Vladislav tedy připomíná, že do projektu se může připojit každý. „Zjistil jsem, že všichni lidé zapojení do projektu jsou obyčejní lidé jako já, všech možných profesí. Připojují se ve svém volném čase a pořád se učí něco nového. Teprve až samotným zapojením se do projektu jsem plně pochopil jeho obrovský přínos a význam a našel velké množství nových přátel - těch nejúžasnějších lidí, které jsem kdy v životě potkal,“ dodává Vladislav.

Záznam nalezente zde.

Veronika Leštáchová