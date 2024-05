První květnový den byla zahájena měsíční výstava obrázků Jitky Sedlecké s názvem Obrázky z lásky II. a to v domu Křižovatka u parku, Zlatá stezka 145 v Prachaticích, díky celoročnímu projektu Rok dovedností v SeniorPointu Prachatice Následoval kurz kresby. Soutěž.

Zahájení výstavy Obrázky z lásky v Prachaticích. | Foto: Hanka Rabenhauptová

Kamarádi, přátelé, senioři, rodiče s dětmi přišli a dobře se bavili. Jitka Sedlecká byla dojata uspořádáním výstavy, kde se objevily jak klasické a typické pro její tvorbu obrázky, tak obrazy, malby, ale našla se i chvíle na její další tvorbu, a to jsou básně, které se zde zarecitovaly. Obrázky maluje z lásky, z lásky k dětem, u kterých prožila celý svůj produktivní věk, když byla učitelkou v mateřské škole. Píše a maluje osobní přáníčka, sousedům zdobí chodbu a pravidelně obměňuje obrázky na nástěnku při vstupu do domu, z lásky k lidem, na požádání zpracuje dílka do SeniorPoint Pressu, baráčníkům na přání či maluje vajíčka s texty na výstavu seniorů pro organizace Senioři ČR, MO Prachatice.

Po vernisáži byl zařazen i kurz kresby. Autorka výstavy a lektorka nejprve na velké ploše pro všechny namalovala malou ukázku a poté hovořila o tom, s čím ráda maluje, na čem kdy a kde maluje, kde bere inspiraci. Všichni přítomní dostali bílá vystřižená srdce a téměř všichni na ně namalovali „kopie“ námětů obrázků Jitky Sedlecké. V závěru došlo i na hodnocení a odměny za odevzdané práce. Hodnotila autorka, kurátorka výstavy a ředitel společnosti.

Přijďte se i vy, především s vašimi dětmi, podívat a třeba si zkusit obdobný obrázek, nebo si vymalovat ty, které tam byly zanechány. Otevřeno denně od 10 do 17 hodin nebo na objednání.