Milevské muzeum

První muzeum najdeme na druhém nádvoří Milevského kláštera bratří premonstrátů.

O zbudování muzea se v Milevsku jednalo již v roce 1913, pak v roce 1924 a 1926. V roce 1927 se konala ustavující valná hromada muzejního spolku, ale vlastního otevření se obyvatelé dočkali až 29. srpna 1937. V listopadu 1939 se však muzeum díky nařízení protektorátních úřadů pomalu mění v jakési skladiště.

K jeho provizornímu obnovení dochází v roce 1947. To trvalo až do roku 1949, ve kterém se muzeum stěhuje do barokní prelatury na prvním nádvoří kláštera. Poslední velká změna muzeum čekala v roce 2013, ve kterém se stěhuje na druhé nádvoří do zrekonstruované budovy z roku 1768, ve které kdysi bývaly byty úředníků klášterní správy.