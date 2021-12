O vánoční koncert prachatické „Zušky“ jsme ale nepřišli. Mladí hudebníci se svými učiteli jej pro děti z mateřských škol natočili a umístili na YouTube. A právě hudební představení starších kamarádů bylo pro děti z Paraplíčka prvním vánočním dárkem. I u multifunkční tabule jsme se cítili jako ve skutečné koncertní síni a každé vystoupení malých muzikantů bylo oceněno potleskem.

Sotva dozněl aplaus za poslední koledou, ozval se na chodbě hlas zvonečku. Co se to děje, že by už Ježíšek? A opravdu, ve čtvrté třídě zářil nastrojený stromeček a pod ním neuvěřitelné množství krásných dárků. V tu chvíli svítily oči dětí víc než svíčky na stromečku a ze všech stran se ozývaly nadšené výkřiky: „To je krásná panenka, můžeme si vzít do naší třídy tenhle kombajn, já bych chtěl to lego…“.

Dárků bylo tolik, že se rozhodně spravedlivě podělí děti ve všech třídách a ještě než přijde Ježíšek k nim domů, stihnou si s novými hračkami ve školce pohrát.

Užijte si Vánoce v pohodě, ve zdraví a mějte se rádi.

Mirka Studená, MŠ Česká – Paraplíčko, Prachatice