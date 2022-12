Zdeněk Troška má své fanoušky po celé republice, na jihu Čech a na Strakonicku ovšem obzvlášť. Svými komediemi ze života a laskavými pohádkami totiž boduje navzdory kritikům, na jeho filmy se prostě člověk rád koukne, chce-li se hodit do pohody.

A stejně pohodové bylo i vánoční setkání, které připravilo městské kulturní středisko. V bezmála tříhodinovém pořadu Zdeněk Troška vzpomínal na své dětství v Hošticích a lumpárny, které vyváděl a přiváděl tak maminku a babičky k šílenství, na svá studia ve Francii a pojídání šneků jakožto francouzskou delikatesu, na Helenu Růžičkovou a svízelné situace, do kterých kolegy dostávala svou prostořekostí a upřímností.

Publikum dostalo dokonce i nášup anekdot. Zdeňka Trošku doprovázela zpěvačka a kytaristka Simona Klímová. Na závěr oba usedli ve foyer a psali zájemcům do knížek Nebe v hubě věnování. Pan režisér je totiž mimořádný fajnšmekr, a tak osvědčené recepty, které získával při natáčeních a setkáních, hodil na papír.