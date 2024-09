Hanka Rabenhauptová dnes 19:23

„Jeden daruje, druhý kupuje a všichni pomáhají.“ Takové je motto dobročinných obchůdků Domova Sue Ryder, který při vzniku obchůdku v Prachaticích byl pro nás inspirací. No a už je to deset let od otevření Prachatického dobročinnému obchůdku. (15. 9. 2014).