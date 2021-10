Sněžení mělo podle meteorologů přijít na Kvildu už ve středu, ale nakonec si daly vločky trochu načas. "Ráno už jsme tu ale poprašek měli a o půlnoci na čtvrtek by podle předpovědi mělo zasněžit znovu," komentuje počasí Václav Vostradovský.

Na Kvildě to podle něj není nic neobvyklého, protože první sníh už tu často poletuje v září. "Podle České knihy rekordů jsme nejstudenějším místem v republice. Už je to nějaký čas, ale pamatuji, že jsme tu první sníh měli jeden rok i v srpnu. Je to ale samožřejmě jen první poprašek, který rychle sleze. Na pořádné sněžení si musímě počkat až do listopadu," doplnil starosta obce Kvilda.

