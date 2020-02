Ve středu 29. ledna se sešlo v klubovně prachatické Městské knihovny přes dvacet posluchačů, kteří se již od minulého roku těšili na pana Jaroslava Pulkrábka.

Povídání o spisovatelích Šumavy. | Foto: Ludmila Bicanová

V loňském roce jsme v I. polovině roku pořádali cyklus šesti přednášek na téma „Šumavské toulání.“ Na toto pololetí připravil Jaroslav Pulkrábek sérii opět šesti přednášek, a to o literatuře, která obsahuje pouze šumavská témata. Spisovatelů, kteří psali a píší o šumavských krásách, půvabech, ale i strastech a nástrahách je mnoho. Byli to například v dnešní době již nežijící Josef Blau, Hans Watzlik, V.V. Tomek, Rosa Tahedl, Adolf Daněk, Antonín Rausch a další. Pan Pulkrábek představil i několik autorů z mnoha, kteří se do dnešní doby ve svých literárních dílech Šumavě věnují, jako jsou Hynek Klimek, Ondřej Fibich, Roman Kozák, Ivo Stehlík, Helena Braunová, Václav Malovický, atd. O Šumavě krásně píší i autoři němečtí, kteří velice úzce s naší prachatickou knihovnou také spolupracují. Je to třeba Hans Schopf a Karl-Heinz Reimeier. Téměř dvouhodinové vyprávění poschače tak nadchlo, že se všichni budeme těšit na další šumavské literární povídání Jaroslava Pulkrábka, které se koná 26. února od 17.15 hodin v klubovně knihovny.