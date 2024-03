Městská knihovna Prachatice si pro své dětské návštěvníky připravila pestrý zábavný i naučný program, ze kterého si jistě vybrali malí i velcí žáčci. Ti si v prvních březnových dnech užívali zasloužených jarních prázdnin.

Jarní prázdniny v Městské knihovně v Prachaticích. | Foto: Lucie Jiraňová

V pondělí 4.3. navštívil knihovnu klaun Hugo se svými asistentkami. Jejich zábavný program přilákal zejména nejmenší návštěvníky v předškolním věku. Klaun ukázal dětem kouzelnické triky, všichni společně si zatančili a domů si každý dětský návštěvník odnášel zvířátko z nafukovacího balónku.

V úterý pokračoval prázdninový program návštěvou zvířátek ze ZOO Hluboká nad Vltavou. Tento program každoročně přiláká velké množství návštěvníků - v letošním roce se jich do knihovny vešlo 73! Lektorka ZOO paní Isabela Okřinová dětem jako první představila strašilku. Malí návštěvníci se dozvěděli, proč se strašilky maskují, jak se líhnou a proč mají na nožičkách malé drápky. Dalším zvířátkem, se kterým se kterým se děti seznámily, byla pětiletá želva a vrcholem dopoledne byla krajta královská! V očích odvážných dětských návštěvníků ale ani had škrtič hrůzu nevyvolal.

Společnost Objevárium, která si pro děti připravila program na středu, nenavštívila knihovnu poprvé. Jejich edukativní program se v letošním roce věnoval motýlům. Děti se různá stadia života motýla naučily i v anglickém jazyce, neboť ředitelka Objevária Karey pochází ze Spojených států amerických. Společně s lektorkou Sylvou s dětmi nejdříve vyrobily housenku z ponožky, později se z housenky vyklubal krásný pestobarevný motýl, kterého si děti také mohly vytvořit. Součástí programu byla i práce s mikroskopem, kdy se zvětšené části motýlích křídel promítaly na projektoru.

Čtvrtek byl věnován seznámení s robotikou. Paní Michaela Kotlasová ze společnosti Zonepi Research přivezla do Prachatic roboty Edison. Vzdělávací program s Edisonem je vhodný pro úplné začátečníky mladšího školního věku. Děti si vyzkoušely v praxi, jaké úkony dokáže robot vykonávat, zkusily si řídit robota pomocí světla nebo mu klást do cesty překážky. Největší úspěch měly mezi dětskými návštěvníky závody robotů a také zápasy sumo. Čtvrteční program přinesl do knihovny zajímavou aktivitu, se kterou se většina účastníků ještě nikdy nesetkala.

V pátek čekala na děti v podzemí knihovny ukrytá knihovnická keška. Kde se poklad ukrývá, napověděl dětským návštěvníkům vzkaz, ke kterému se ale dostali až po zodpovězení mnoha zapeklitých otázek. Na ty nejdříve museli nalézt odpovědi v různých zákoutích knihovny. Tvořiví návštěvníci měli v pátek v knihovně možnost vyzkoušet si vyřezávací a embosovací stroj Big shot. S jeho pomocí vytvořili krásné záložky a pro maminky a babičky přání k dnešnímu MDŽ.

Týden utekl jako voda a jarní prázdniny 2024 jsou za námi! Paní knihovnice oddělení pro děti a mládež se ale na dětské návštěvníky těší již za tři týdny, kdy mají pro děti připravený program na jednodenní prázdniny velikonoční.