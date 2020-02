První den jarních prázdnin putovaly děti společně s paní Radanou Sedláčkovou z nakladatelství Thovt po stopách pravěkým záhadám. Na úvod si všichni společně popovídali o období pravěku a také o pravěkých tvorech, kteří v tomto období žili. Dětští návštěvníci prokázali velmi dobré odborné znalosti, které ocenila i samotná lektorka. V druhé části programu se všichni návštěvníci rozdělili na tři skupiny a společně soutěžili v zábavné motivační hře. Spolupracovat museli s knížkami Mamut severní a Neandrtálec a zejména vzájemně mezi sebou, protože spolupráce v týmu je vždy velmi důležitá! Zvítězily děti ze soutěžní skupiny Západ, které obdržely největší počet bodů. Všichni návštěvníci ale odcházeli s hlavou plnou nových informací, které se o tomto zajímavém období dozvěděli.

V úterý 4.2.20 to v knihovně skutečně žilo! Svoji návštěvou nás potěšila lektorka ze ZOO Hluboká nad Vltavou paní Michaela Hartlová. A nepřijela sama! Na návštěvu do prachatické knihovny s sebou přivezla také Žofku, Filípka a Agátu. Želva Žofka je ve skutečnosti sameček, který oslavil dokonce už desáté narozeniny! Ještěr gekončík noční jménem Filípek je starý jen sedm let, je dobře maskovaný a má velké oči, protože se jedná o zvíře, které je aktivní v noci. Největší úspěch mají vždy plazi, tentokrát s sebou paní lektorka přivezla korálovku sedlatou jménem Agáta. I o tomto hadovi se děti dozvěděly mnoho překvapivých informací. Například víme, že Agáta přijímá potravu jen jednou za dva týdny nebo dokonce za měsíc, živí se malými myškami a svoji teplotu těla upravuje podle okolního prostředí. Návštěva ze ZOO Hluboká nad Vltavou byla velmi milá a pro všechny návštěvníky také poučná!

Návštěva vskutku pohádková zavítala do knihovny ve středu. Z Pohádkové kovárny v Selibově u Písku si na výlet do Prachatic vyrazil čert, vodník a Červená karkulka. V knihovně je přivítalo velké množství dětských návštěvníků, kteří si s pohádkovými postavami povídali o životě v kovárně. Zahráli se společně příběh o Červené karkulce, zatančili a zazpívali. Za okny knihovny se ženili všichni čerti a chvílemi bylo díky chumelenici vidět jen bílo. Ale právě probíhající jarní prázdniny naznačují, že se blíží oslavy Velikonoc, o nichž si děti s postavičkami z pohádek také popovídaly. Ač měli někteří návštěvníci ze selibovské čertice trošku obavu, strach mohli hodit za hlavu a užívat si společné příjemné dopoledne. Na rozloučenou dostal každý volnou vstupenku do Pohádkové kovárny, aby se s přátelskými postavami mohl ještě jednou setkat.

Čtvrtek 6.2. byl v knihovně ve znamení trampingu, kytary, písniček a zábavy, kterou pro dětské návštěvníky připravil pan Lubomír Hrdlička. Děti i jejich rodiče a prarodiče společně zpívaly a tančily na písničky známé z pohádek i od letních táboráků. Hudební chvilky byly proloženy různými hrami a soutěžemi, za které si každý odnesl malou odměnu. Kromě ní dostaly všechny děti od pana Hrdličky z truhly bonbonek očarovaný kouzelnickou hůlkou Harry Pottera. Jelikož bylo celé čtvrteční dopoledne zaměřeno na trampský životní styl, předvedl pan Hrdlička také uzlování a většina šikovných malých návštěvníků se uzly bez problémů naučila. A protože k trampingu patří i ohýnek a pečené buřty, opekly knihovnice na dvorku knihovny voňavé špekáčky, které dostal na rozloučenou každý návštěvník.

Poslední prázdninový den některé děti oslavily v převlecích, v knihovně se totiž slavil Masopust s vílou Majolenkou. A k němu nerozlučně patří koblihy. Proto jsme si hned na úvod programu masopustní koblihy upekli a společně jsme si na nich pochutnali. Také jsme si společně s paní Zdenkou Lebedovou vyrobili veselého klauna. A pak už nás čekala jen velká legrace v podobě zábavných soutěží. Kluci, šikovné holčičky i samotná víla Majolenka předvedli, jak to umí s hokejkou při slalomu mezi čarodějnickými klobouky. Veselo byla také při podlézání koštěte, při házení ježibaby do pece nebo při nošení ježibaby na lopatě. Kopec legrace jsme si vlastně užili v průběhu celého posledního prázdninového dopoledne.

Jarní prázdniny utekly jako voda a děti mají před sebou další dny plné školních aktivit. Věříme, že knihovna svými dopoledními programy přispěla k příjemným prázdninovým chvílím, na něž budou jejich návštěvníci rádi vzpomínat.

LUCIE JIRAŇOVÁ