I když senioři v domovech nemohou kvůli opatření před šířením koronaviru přijímat návštěvy a zůstávají v bezpečí svých domovů, nechybí jim obyčejná každodenní radost ze života. O program se starouškům starají také v Centru sociální pomoci ve Vodňanech.

Fotografie jsou z tvůrčího tvoření, kterého se i nadále mohou lidé v domově účastnit, i když v současné době v menších skupinách. Podle ředitelky zařízení Daniely Davidové nechybí ani oblíbený pravidelný program s názvem Žena za pultem, který zvedá ze židlí i ty, kteří běžně většinou odmítají jakýkoliv kontakt se světem a uzavírají se do svých pokojů. "Tuto akci míváme každý měsíc. Pojmenovali jsme ji podle seriálu, který byl populární za socialismu a seniorům je velmi blízký. Je to vlastně takový "bufetový" prodej, toho, co mají senioři rádi. Chlebíčky, věnečky, rolády…, káva a čaj zdarma," popisuje Daniela Davidová aktivizační akci, která se v domově opravdu osvědčila. Program se běžně koná v jídelně, tentokrát se personál postaral o rozvozu přímo na pokoje.

Daniela Davidová, CSP Vodňany

