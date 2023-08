Ve Stožci se každý rok první čtvrtek měsíce srpna koná jarmark, který seznamuje veřejnost se starými řemesly Šumavy a České kotliny. Lidé mohou nahlédnout pod ruce zručným řemeslníkům jako krajkářka, hrnčířka i mistr kovář, u kterého si mohou ukout podkovu pro štěstí.

Šumavský jarmark ukázal krásu tradičního řemesla. | Foto: Ladislav Beran

Na jarmark přijel letos i malíř obrázků, které zdobívaly a možná opět zdobí nejednu domácnost, kořenář s mnoha druhy koření a paní Hedvika z Kašperských Hor, která tradičně předvádí, jak se vyráběly páteříky. O této ozdobě podala i odborný výklad.

Je to korálek, ze kterého se na Šumavě po staletí vyráběly růžence. Páteřík proto, že slova modlitby začínají Pater noster – Otče náš. Dodnes se dají nalézt kolem starých hutí a v potocích, které z nich vytékají, najít úlomky skla nebo také při troše štěstí dokonce celé korálky. Odtud už byl jen krůček k tomu zkusit roztavit tyčku skla a vytvořit svůj vlastní korálek. A to jak se jí to daří, předváděla za velkého zájmu lidí a někteří budou mít po jeho koupi i pěknou vzpomínku.

Nechyběl mistr tesař, který dloubal dřevěný žlab, pan Ivo Stehlík předváděl výrobu mejšláků (dřevěná obuv), která se na Šumavě v domácnostech nosila. A jako nakladatel dovezl mnoho pěkných knih pro děti i dospělé. Obě tyto dovednosti si mnozí vyzkoušeli. U pana řezbáře viděli výrobu dřevěných maličkostí. Zejména, jaké hračky a potřeby pro domácnost, ale na jarmarcích se na speciálních strojích vyráběly. Káči, špulky, ale i vázy a jiné ozdoby se moc líbily.

Štěpánka z Netolic trpí vážným poškozením mozku. Kamarádi pomáhají koncertem

Nechyběly ale ani košíky, velmi pěkné doma vyráběné oblečky a oblečení pro děti, polštářky s různými motivy a kdo chtěl, mohl si ozdobit výborný perníček u dam pekařek. I letos se k potěšení žaludku peklo selátko a udily výborné klobásky, nechyběl mok rezavý i malinový a velmi dobré kafíčko. Kdo měl zájem, navštívil tvořivou dílnu a potěšil se vlastním výrobkem, či se podívat do expozic IS NP Stožec.

Veronika Hričovská, která má tradičně má jarmark ve Stožci v prostranství IS NP Šumava na starost, byla spokojená. Jarmarečníků bylo dost, turistů ať přijeli auty, vlakem na kole a tradičně i na bruslích, prošlo i letos dost a počasí to bylo ideální - pod mrakem a bez deště, teplota akorát,. Takže ve Stožci bylo ve čtvrtečním dnu třetím srpnovém fajn.

Ladislav Beran