Koncert proběhl při nedělním podvečeru 25. července v německém městečku Haidmühle.Byl pozoruhodný i proto, že jako svého rovnocenného spoluúčinkujícího hudebního partnera si tento profesionální sbor vybral právě Klarinetový soubor Prachatice se svými členy Janem Hovorkou, Petrem Chalupským, Tomášem Janouškem, Vítem Neužilem a Petrou Sovovou.

Během téměř dvouhodinového večera se před zcela zaplněným kulturním stánkem Haidhäusl střídaly skladby různých stylů a žánrů obou účinkujících souborů. A to od renesance až po skvělé moderní úpravy současných skladeb. Ostatně to dokládá i bavorský tisk ve své recenzi koncertu: "…sbor na palubu přivedl prachatický klarinetový soubor pod vedením Jana Hovorky, který není daleko, leží za národní hranicí. Na programu byla světská i duchovní hudba z různých epoch, stylů a zemí. Zatímco ProvoCantus procházel hudební historií v duchovním i světském bloku, klarinetový soubor (většinou) vybíral známá díla z celého světa nebo unášel uši návštěvníků do neznámých zvuků cizích zemí. Repertoár klarinetového kvarteta obecně je omezený, ale hudebníci se tím nenechají zastavit. Upravují a upravují odpovídající kousky přesně pro svůj nástroj a v případě potřeby získávají slovní pomoc od sólistky Petry Sovové - tím spíše, že je nezaměnitelně schopná uchvátit publikum svým téměř divadelním představením." Zdroj Lisa Drofenik, Waldler.com.

Klainetový soubor Prachatice nejvíce zaujal bavorskou dixipolkou Klarinette Muckl a také Habanerou z opery Carmen, či árií Berty z opery G. Rossinniho Lazebník Sevilský v podání Petry Sovové. Mimo tyto skladby zazněla ještě část Slovanského tance č. 9 Antonína Dvořáka, jazzové laděná skladba Take Five a mnoho dalších. Koncert se nesl v duchu česko - německého přátelství, které posílilo i společně provedená skladba Jacoba Arcadelta Ave Maria a závěrečná česká lidová péseň Kdyby byl Bavorov. Německé publikum skvěle reagovalo na uvádění čísel v německém jazyce a na přídavkovou morovaskou lidovou píseň Laštověnka lítá.

Vstřícnost, přátelství, radost - nejdůležitější slova nedělního podvečerního koncertu v Haidmühle. Nezbývá než poděkovat posluchačům a návštěvníkům koncertu.

Klarinetovou hudbu si ještě můžete poslechnout v neděli 15. srpna 2021 v kostele ve Lštění. Zde se představí Klarinetový soubor Prachatice Junior. Další koncert je plánován také na neděli 29. srpna 2021 od 16 hod. v kostele na Libínském Sedle. Těšíme se na vás.

Klarinetový soubor Prachatice

Za zaslání článku a fotek děkujeme Janu Hovorkovi.