V rámci cyklu výstav v SeniorPointu Prachatice na téma Sbíráš, sbírám, sbíráme … se hned v lednu 2020 představila Zdena Hrůzová s manželem Karlem se svou zajímavou sbírkou porcelánu, který sbírají, ale také používají.

Zdeňka a Karel Hrůzovi vystavují sbírku porcelánu. | Foto: Hanka Rabenhauptová

Kamarádům seniorům manželé Hrůzovi ukázali například šachy z porcelánu, hrníčky či vázy. Zdena a Karel Hrůzovi jsou členové Klubu přátel značkového porcelánu.

Výstavu si můžete na fotografiích i fyzicky přijít prohlédnout po celý měsíc leden denně v době od 10 do 17 hodin do prostor společnosti KreBul, Zlatá stezka 145 Prachatice. Akci zajišťuje organizace Senioři ČR, Místní organizace Prachatice.

Při vernisáži, která se uskutečnila 8. ledna Zdena Hrůzová prošla historii „porculánu“, jak se dříve říkávalo, přinesla knihy nejen své, ale i vypůjčené z knihovny o porcelánu a vyprávěla příběhy k jednotlivým soupravám a nádherným kouskům z jejich sbírky. Zmínila se o všem dobře známém cibuláku, ale také o Míšeňském porcelánu, porcelánu německém, vídeňském. Zaměřila se i na historii českého porcelánu a zmínila první českou porcelánku v Horním Slavkově, která byla založena v roce 1972, ale i další Doubí, Březová, Klášterec nad Ohří, Loket, Hovořila také o užitkovém, ozdobném porcelánu, ale také o označování porcelánu, značkách na spodních hranách jednotlivých výrobků.

Například wikipedie uvádí, že porcelán byl objeven a vyráběn v Číně – tzv. protoporcelán od 7. století př. n. l., porcelán jak jej známe dnes pak od 7. století n. l. V Evropě bylo toto vzácné zboží v 17. a 18. století velmi ceněno, o čemž svědčí i to, že výraz „China“ se stal v Evropě obecným označením tohoto luxusního produktu. Poté, co při pokusech o napodobení čínského porcelánu evropští keramici mnohokrát selhali, konečně v roce 1708 toto hledání rozřešil Ehrenfried Walther von Tschirnhaus, kterému asistoval Johann Friedrich Böttger. Receptem byla kombinace ingrediencí zahrnujících coldický jíl, druh kaolínu, vápenatý alabastr a křemičitý písek.