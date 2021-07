Hranice je jen slovo, přesvědčí vám o tom výstava v Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích.

Hranice je jen slovo, my jsme sousedé. | Foto: Archiv projektu

V polovině června opět otevřelo Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích. Své návštěvníky přivítalo novou výstavou s názvem , s podtitulem Wir sind sousedé / My jsme Nachbarn, která potrvá konce do listopadu letošního roku. Připomíná, že žijeme v jednom společném evropském prostoru, a zvláště příhraniční oblasti jsou natolik propojenými regiony, že hranice pro lidi, kteří zde žijí, již zcela přestaly existovat.

Návštěvníci se díky výstavě seznámí nejen s akcemi na hranicích v čase jejich uzavření, ale také s osobními příběhy lidí, kteří v této oblasti žijí.Ve čtvrtek 12. března loňského roku bylo zveřejněno Opatření vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky. Cizincům z tzv. rizikových oblastí byl zakázán vstup do ČR a opustit republiku se stalo trestným činem. Koncem dubna 2020 přišel germanista Jan Kvapil s nápadem „procházek na hranicích“.

První setkání se uskutečnila 2. května 2020 na pěti místech na zelené hranici mezi Českou republikou a Německem, v květnu a v červnu se konala další čtyři, 30. května to bylo na osmnácti místech. Autorce výstavy Lence Šaldové se podařilo pro Národní muzeum získat od účastníků loňských setkání téměř 1500 fotografií. K vidění jsou i unikátní exponáty jako například ručně malované transparenty se vzkazy sousedům, kamínky, symbolické papírové květiny sousedství, vlajky, placky, zpěvníky či obří dřevěné ruce připevněné na houpačce, aby si jimi mohli lidé potřást na dálku.Výstava byla připravena symbolicky k datu 2. května 2021 – tedy ke dni, kdy uplynul právě rok od prvního setkání na zelené hranici. Pro veřejnost se nicméně otevřela spolu s celým Muzeem české loutky a cirkusu 15. června.