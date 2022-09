A co že to vlastně takové interaktivní hřiště je? Je to hřiště, které formou zábavy umožňuje nejen soutěžit, ale i vzdělávat se. Jde o hřiště, které je postaveno na způsob interaktivního světa a volba hry se provede stisknutím tlačítka na jednom ze sloupků. Požadovaná hra se vybere tím, že se zmáčkne na její ikonu. Prostřednictvím chytrého telefonu si ji stáhneme jako aplikaci a po rozkliknutí můžete začít.

"Hraní na hřišti už nikdy nebude jako dřív. Díky naší unikátní technologii jsme schopni během chvíle proměnit jakékoliv hřiště na interaktivní. Hra podporuje pohyb dětí venku, paměť, orientaci, získávání nových znalostí a základy strategie. Není to o tom, že by si zde sedla skupina dětí na lavičku a prostřednictvím tlačítek na mobilu hru ovládala. Oni musí plnit úkoly, které jim jsou prostřednictvím aplikace zadávané. Většinou je to nějaká pohybová aktivita spojená s cílovým místem.

My si hráli hru Za pokladem a hledali jsme tři klíče, kterými můžeme odemknout truhlu, kde je poklad", řekl zástupce firmy, která podobná hřiště kompletuje po celém území České republiky.

Hřiště bylo otevřeno za přítomnosti starosty města Víta Pavlíka a ředitele základní školy Petra Horálka - oba si tuto aktivitu moc pochvalují. "Jde o další sportovní vyžití pro mladé, ale i dospělé a věřím, že se všem tento způsob her bude líbit. Dobré je, že interaktivní hřiště se nachází v areálu vedle základní školy a v prostoru parkouru, tím je zde další rozšíření sportovních aktivit," uvedl ve svém krátkém proslovu Vít Pavlík.

I přes nepřízeň počasí přišlo dost dětí a hra je opravdu bavila. "Jsme rádi, že zde máme další možnost a můžeme to spojit i s parkourem," dodávali mnozí příchozí.

Za článek a fotky děkujeme Ladislavu Beranovi z Volar