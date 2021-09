V kateg. VS5 C Kristýnka Niedobová skončila na 7. pozici a v kateg. VS4 C nejmladší Šárka Václavíková získala diplom za 5. místo. Na kladině získala dokonce nejvyšší bodové ohodnocení.Všechna děvčata zacvičila skvěle, s velkým zápalem a nadšením.

Pochopitelně i vimperské závodnice měly z „prvního“ závodu respekt a váhaly, zda se zúčastní. Nakonec se ukázalo, že se rozhodly správně. Nejstarší Jitka Pelešková si v kateg. VS6 C vybojovala úžasné 2. místo.

Po téměř dvouleté pauze (poslední krajský závod se konal 14. prosince 2019) se opět sjely gymnastky z jižních Čech a kraje Vysočiny na svůj velký závod do sportovní haly TJ Slovan Jindřichův Hradec. Na krajském přeboru jednotlivkyň se představilo kolem 90 gymnastek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.