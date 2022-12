Koncert zahájil ředitel umělecké volarské školy Vít Vavřinec Pavlík, který v úvodu poděkoval všem, že zaplnili sál tak, že někteří stáli i seděli mimo sedadla. Přivítal vzácné hosty, mezi kterými nechyběl místostarosta města Volary Václav Mráz a popřál všem bohatý a krásný hudební zážitek. Tradičně koncert zahajují nejmenší sboristé kterým je pěvecký sbor Poupátka a bylo to zahájení plné vánoční pohody. Mladí zpěváci napověděli, že je čas naslouchání hudbě, hudebníkům, sólistům, skupinám, víření bubnů a V – Bandu. Jako by řekli, je čas zastavit se a vypnout v tom předvánočním shonu… maminko dnes se nebude uklízet, taťko ty nebudeš mačkat a hňátat těsto a prokládat to mistrovstvím světa ve fotbale. Naštěstí fotbalisté měli v tento večer volno a i oni jako by čekali, zda i volarští mladí umělci umí tolik co závěrečná osmička týmů.

Volarští umělci ukázali, že umí a mnohdy to byl lepší vákon, než jaký podávají někteří hráči či týmy v kopané. Kytary, flétny, klavír šestiručně i čtyřručně, mezi to vešel se svou pohodou pěvecký sbor Poupata s pásmem českých i světových vánočních písní a koled. Po sboru nastoupil žesťový soubor, Flute Crew – flétnový soubor a saxofonové kvarteto. Písní O vánocích tuto část ukončila Nikol Řezanková. A po tom přišli bubeníci se svým vířením a soubor bicích nástrojů Tamborileros to umí. Dunění, zvonkohra, víření a podmanivé souznění bylo obrovským zážitkem a soubor dobře naladil k finále večera. V – Band se svými novými melodiemi Les misérables a All I Want for Christmas Is You roztleskal diváky, tak že večer končil pospolitně a to bylo to, co si pan ředitel v úvodu přál.

Koncert plný vánoční pohody se volarským mladým umělcům povedl výtečně. Bylo vidět, že doba nečinnosti je pryč a pokud si říkáme, že se někde zastavil čas, tak ve volarské ZUŠce tomu tak není. Poděkování patří mladým hudebníkům za krásný umělecký zážitek i rodičům, že dětem tento báječný koníček umožňují a učitelům volarské umělecké školy za to, jak děti k hudbě připravují a co vše umí.

Za článek a fotky děkujeme Ladislavu Beranovi z Volar