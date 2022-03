První den čekalo na děti v knihovně hledání knihovnického pokladu. Tajné místo úkrytu pokladu prozradila dětem po nalezení správných odpovědí na dvacet otázek tajenka. Odpovědi děti hledaly ve všech částech knihovny – na oddělení pro děti a mládež, ve studovně i v oddělení pro dospělé čtenáře. A nutno říct, že se při tom dost naběhaly. Jelikož byli všichni dětští návštěvníci velmi šikovní, dokázali během jedné hodiny všechny otázky správně zodpovědět a ukrytý poklad nalézt. Ve zbylém čase využili širokou nabídku společenských a deskových her, které knihovna pro své návštěvníky nabízí. Největší úspěch měly hry Duch, logická hra Safari a také velké Člověče, nezlob se.

V úterý nám kapitán Černovous ukryl v knihovně poklad. Úkolem dětských návštěvníků bylo vyluštit sedm různých úkolů, některé byly náročné, některé zvládli všichni levou zadní. Za každý splněný úkol dostali hráči od paní knihovnice knihovnický dukát. Sedm dukátů bylo potom možné vyměnit za tajnou mapu vedoucí k pokladu, který se skrýval v knihovnickém podzemí. Všichni hráči se svého úkolu zhostili úspěšně a domů si z oddělení pro děti a mládež odnášeli dobrý pocit z příjemně prožitého dopoledne.

Středeční policejní návštěva měla u malých návštěvníků obrovský úspěch. První část programu pan nprap. Luboš Majer vyprávěl dětem, jak probíhá jeho pracovní den, co všechno musí policista umět a znát a jaké dovednosti musí zájemce mít, aby se vůbec mohl policistou stát. Děti velmi zaujaly ukázky hledání stop podrážky na podlaze knihovny nebo na sklenici. Nemohlo chybět ani snímání otisků prstů, které si každý zájemce mohl vyzkoušet na vlastní kůži na svoji vlastní daktyloskopickou kartu. V druhé části programu se dětem představil pan pprap. Karel Bušek společně s jeho psím spolupracovníkem a parťákem - německým ovčákem Vilim ze SZKČ Prachatice. Návštěvníci se dozvěděli zajímavosti o práci psovoda i o životě služebního psa, který svého páníčka v pracovním i soukromém životě doprovází. Závěrem programu si zájemci mohli prohlédnou služební policejní auto a odnést propagační dárky, které od policistů dostali. Moc děkujeme Polici ČR za tento velmi zajímavý program!

Jak se rodí kytara se děti dozvěděly ve stejnojmenném pořadu pana Luboše Hrdličky. Příběh vyprávěl o ježečku Pichlíkovi a o tom, jak z kmene stromu tento oblíbený hudební nástroj vznikne. Návštěvníci se dozvěděli, co to je kapodastr, metronom, ladička nebo trsátko a na všechny tyto muzikantské pomůcky si mohli i sáhnout. Například posilovač prstů děti vyzkoušely a souhlasily s tím, že by se dal nazvat mučítko. Každý správný kytarista ho ale musí používat, neboť je nutné mít prsty silné a pružné. Zajímavé vyprávění pan Hrdlička prokládal hrou na kytaru a mnohé z lidových písniček si s ním děti vesele zazpívaly i zatančily.

Poslední den jarních prázdnin prověřil umělecké schopnosti malých i dospělých návštěvníků. Malování kamínků je stále v módě a děti baví. A tak všechny bílé kamínky, které čekaly v knihovně, se mohly po chvíli pyšnit krásným obrázkem. A nyní už je jen na dětech, jestli je pošlou do světa jako kamínky putovní nebo zda si je nechají doma na památku. Přestávku mezi tvořením si mohly děti udělat při hledání QR kódů, které byly ukryty na oddělení pro děti a mládež. Kódy odkazovaly na jednotlivé kapitoly příběhu o vnučce čaroděje Modromíra. Tato audiokniha má kapitol dokonce dvacet devět a děti si ji mohou doma doposlechnout až do konce.

Věříme, že se všem návštěvníkům program v knihovně líbil, a že si prázdninová dopoledne na oddělení pro děti a mládež užili.

Lucie Jiraňová, Městská knihovna Prachatice