Blatná rozkvetla do krásy. Daňci, pávi a vůně růží… Tohle město i se svým zámkem určitě stojí za návštěvu. Hned se na ni můžete vydat díky galerii Jana Malířského.

Blatná má turistům rozhodně co nabízet. | Foto: Jan Malířský

Byl krásný sobotní den, a tak jsem se s rodinou vydal do Blatné, podívat se do zámeckého parku na daňky a pávy. Všude plno lidí, protože se zde právě konaly slavnosti růží. Město se obléklo do svátečního kabátu a vzpomenulo na šlechtitele a pěstitele růží Jana Böhma.