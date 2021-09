Konec ponocování! Od dnešního dne dětem drnčí brzo ráno v pokojíčcích budíky a musí do školy… První školní den je čekal ve středu 1. září 2021. V galerii si můžete prohlédnout, jak se školáci vraceli po prázdninách do jihočeských škol.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.