Vzpomínání na Karla Čapka začalo ráno výjezdem vlakem do Černého Kříže, kde se připomínala cesta okolo Volar a návštěva našeho města při jeho dovolené na Šumavě. Šlo se z Černého Kříže přes Dobrou, která se stala zřejmě místem, které pana Karla Čapka hodně zaujalo. Zde sbíral houby, procházel se lesem a překvapil ho i velký bernardýn, kterého ukecal svou řeči natolik, že pes radši odešel. To byla dopolední část.

Odpolední podvečerní část se odehrála na náměstí v galerii a před ní. Nejdříve byla odhalena lavička Karla Čapka, která je pod kostelem Svaté Kateřiny Alexandrijské a vyrobil ji řezbář pan Jan Ambrož při posledních slavnostech dřeva.

Nejdříve starosta města Volar Vít Pavlík, přivítal vzácné hosty, senátora Parlamentu ČR a starostu Hluboké nad Vltavou Tomáše Jirsu, Hasana Zahiroviče a veřejnost, která se sešla v pěkném počtu.

Nejdříve promluvil Tomáš Jirsa, který poděkoval za pozvání a krátce připomněl osobnost velkého spisovatele, novináře, dramatika, ale zejména velkého člověka Karla Čapka. V závěru dodal "máme u nás na Hluboký pěkný antikvariát a rád jsem z něho pro dnešní den vám přivezl něco od Karla Čapka, abyste měli trvalou vzpomínku na dnešní den."

Po té promluvil Hasan Zahiroviče, který se představil nejen jako muž studující Karla Čapka a jeho osobnost, ale vysvětlil i své jméno. Jsem z Bosny a do České republiky jsem přijel studovat. Vystudoval jsem u vás pedagogiku a jsem milovník Karla Čapka a jeho osobnost mně velmi zajímá, dále působím i jako, překladatel, teatrolog, dramaturg a herec. Jsem rád za pozvání do Volar panem Jaroslavem Pulkrábkem ředitelem vašeho kulturního střediska a jsem velmi potěšen dnešním dnem, který ještě nekončí. Po byla slavnostně odhalena lavička Karla Čapka. Tu si hned mnozí vyzkoušeli a zejména ocenili její výtvarné řešení. Lavičce požehnal otec Karel Falář z Římskokatolické farnosti Volary. Požehnal ji dlouhověkost a aby s ji lidé vážili.

Po této slavnostní chvilce se uskutečnila vernisáž výstavy, která patří osobnosti Karla Čapka. Zde promluvil opět Vít Pavlík, který je rovněž předseda Akademie Jihočeských výtvarníků a kurátor městské galerie, Tomáš Jirsa a místostarostka města Volary Jana Bártová. Výstava přibližuje osobnost Karla Čapka, jeho rodinu, bratra Josefa a mnoho o jeho životě, který zde krátce představil Hasan Zahirovič.

Pokračovalo se pohádkou před budovou galerie, kterou přivezl divadelní soubor Dokola. Divadelníci přivezli dílo pana Karla Čapka Dášenka, čili život štěněte a dětem, kterých přišlo hodně, se moc líbila.

Celý den končil podvečerní přednáškou o cestě do Volar, které Karel Čapek navštívil při své dovolené na Šumavu. Poutavým vyprávěním ji připomněl Hasan Zahirovič, který do ni něho zapojil i přítomné. Krásný den skončil. Bylo to velmi zajímavé a poutavé vyprávění o cestování vlakem a pěšky. Zajímavé veselé i trochu strašidelné příběhy nechyběly a tím den Karla Čapka skončil. Průvodce celým dnem byl skvělý a my jsme se díky jemu dozvěděli mnohé nové o Karlu Čapkovi.

Poděkování KIC Volary a knihovně ve Volarech za krásný den s Karlem Čapkem.

Ladislav Beran, Volary