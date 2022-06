GALERIE: Houbaření na Strakonicku. Podívejte, co roste, žně to ještě nejsou

Zapršelo a to bylo jasné znamení pro Jana Malířského ze Strakonic, že je třeba se podívat, jak to vypadá s houbami na Strakonicku. Vyrazil na svá oblíbená místa kolem Drahonic a Albrechtic. Jak se Janu Malířskému v lese dařilo, to si můžete prohlénout v naší galerii, za fotky mu mockrát děkujeme.

Na pořádné houbařské žně i musíme ještě počkat. | Foto: Jan Malířský