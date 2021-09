Na svých procházkách nezapomíná Miroslav Kolář ze Stoklasné Lhoty, která je součástí Tábora, fotit. O prázdninách se mu párkrát podařilo objevit místo, kde jsou vážky a motýly. Neváhal a vyndal z brašny fotoaparát. I když detailní focení krásného hmyzu má své úskalí, povedlo se. Za poskytnuté fotky Miroslavovi Kolářovi děkujeme.

Je to hodně o trpělivosti. Vážka je velmi neposedná. Když usedne, zpravidla do 15 sekund je zas fuč. Ne vždy, když usedne, je blízko k záběru. Někdy před ní něco překáží. A když se pohnete pro úpravu záběru, je fuč. S motýli je to hodně podobné.

Miroslav Kolář