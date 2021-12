Firemní dobrovolníci z Prachatic pomohli Moravě a pekli i štrúdl pro zdravotníky

Čtenář reportér Čtenář

Městský úřad Prachatice a jeho zaměstnanci se již několik let zapojují do dobrovolnických aktivit v rámci firemního dobrovolnictví. Individuálně se zaměstnanci úřadu, jako dobrovolníci, zapojili do přípravy koncertů a hudebních vystoupení, organizace výstav v sociálních zařízeních v době nouzového stavu, pomoci při výuce na tabletech, výroby plakátů, psaní projektů…

Přes šest tisíc korun šlo z Prachatic na Moravu postiženou tornádem. Za peníze se nakoupily stromy hrušně, který byly vysazeny v obci Hrušky. | Foto: Archiv Hany Rabenhauptové