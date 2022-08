V loňském roce proběhl první ročník festivalu, který měl velmi dobré ohlasy a na poměrně úzce zaměřené téma i slušnou návštěvnost. Na své si přišli fanoušci fantasy, sci-fi, RPG her a gamingu. Právě kvůli návštěvnosti byli organizátoři nuceni vyměnit původní lokaci Hardmutovi vily za budovu Dukelská Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. PF JU je také zároveň partnerem celého festivalu a díky tomu je možné přinést i speciální linii programu, která bude zaměřena na odborné akademické přednášky.

V rámci sekce odborných přednášek se představí přednášející z Jihočeské univerzity, VŠE v Praze, Univerzity Komenského v Bratislavě či Filozofické fakulty UK. Tito odborníci mají různá vědecká zaměření, a proto se návštěvníci mohou těšit na témata od Využití RPG her ve výuce či Jak hraní her ovlivňuje naše morální postoje až po Pohled na mýtické tvory lidmi v 16. století či Japonská kultura skrze videohry. „Naším cílem je tímto způsobem popularizovat vědecké poznatky a zvyšovat tak zájem o vědu,“ uvádí Jiří Korčák, organizátor festivalu a student doktorského studia na VŠE.

Kromě odborných přednášek se mohou návštěvníci těšit také na program zaměřený čistě na popkulturní témata, o kterých bude kromě pětice členů Na tahu mluvit také řada známých hostů jako například Youtubeři Medojed a Algernon, umělci František Sedláček (ilustrátor deskových her jako Arnak či Krycí jména) a Petr Kopl (komiksový tvůrce), či streameři Young Okamura a Tomáš Petráček z Tartarus Cast.

Celý Fest začne v pátek 5. 8. v 11:30 v budově Dukelská PF JU. Na páteční program poté naváževečerní filmové promítání v Letním kině Háječek. Další program bude pokračovat v sobotu i neděli v Dukelské. V tomto roce navíc mohou návštěvníci nově využít přespání v tělocvičně SŠ Dukelská. Vstupenky i přespání bude možné zakoupit přímo na místě. Celý program festivalu lze nalézt na zde.

Vybrané části programu:

Pá 5. 8. 13:30 Využití roleplaye ve výuce (Mgr. Martina Faltová)

So 6. 8. 9:00 Podvědomé vnímání obrazu (Petr Kopl)

So 6. 8. 11:00 D&D (video)hrou (Algernono)

So 6. 8. 18:00 Živé hraní D&D (Na tahu)

Ne 7.8. 11:00 Setkání s mýtickými tvory v 16. století (Mgr. Kateřina Pražáková, Ph.D.)

Na tahu