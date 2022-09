Malá vzpomínka na Václava Trobla

Pan Václav Trobl se narodil 18. července 1912 v jihočeských Malovicích. Pocházel z osmi dětí, narodil se jako šesté dítě rodičům Václavovi a Terezii. Navštěvoval obecnou školu v Lomci, poté se vyučil malířem pokojů, písma a natěračem. První pracovní uplatnění našel u svého švagra Františka Holuba, který ho zaměstnal ve své firmě v Netolicích.

Zdařile zvládal i odborné práce, uměl napodoboval mramor, fládroval dřevo, obzvláště pak nábytek. Taktéž zvládal zlatit plátkovým zlatem, rád fotografoval a hodně cestoval.

Václav Trobl byl jedním z prvních obyvatel Domova pro seniory Pohoda, a to již v roce 2002, kdy bylo zařízení uvedeno do provozu. I tady se věnoval malování. V této době také zrenovoval boží muka, která jsou na nádvoří domova dodnes. Obrazy, které si přinesl do domova nebo je zde namaloval, odkázal zařízení. Proto jsme sesbírali všechna jeho díla a utvořili galerii.

Obrazy Václava Trobla dodnes zdobí nejen náš domov, ale i Muzeum JUDr. Otakara Kudrny, či řadu netolických domácností. Pan Václav Trobl zemřel v roce 2005.

Za článek a fotky děkujeme týmu Domova pro seniory Pohoda Netolice