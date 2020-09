Ve středu 26. srpna došlo na autobusovém nádraží ve Vimperku k ocenění dvou profesionálních řidičů autobusu, kterého se zúčastnili také zástupci Policie České republiky z Územního odboru Prachatice. K oceňovaným patří pan František Rod a pan Jiří Roučka.

Pan František Rod, 52 let, jezdí u společnosti ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a.s., pobočka Vimperk, již 30 let. Za celou tu dobu nezpůsobil žádnou dopravní nehodu, a to má přitom najeto už 1 500 000 km. Pan Rod jezdí s autobusem od roku 1990. Řidičské zkušenosti nabyl jak při cestách tuzemských, tak zahraničních. Vozil klienty na dovolenou k moři i do hor. Jezdil po místních linkách v celém Jihočeském kraji a šest let vozil cestující do Prahy. V současné době se můžete s panem Rodem setkat hlavně na místních linkách na Vimpersku.

Pan Jiří Roučka, 50let, jezdil u společnosti ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a.s., pobočka Vimperk již v roce 1996, po šesti letech odešel na dva roky jezdit s nákladními vozy, a poté se opět vrátil k řízení autobusu, kterému se věnuje dodnes. Od roku 2004 najel úctyhodných 1 000 000 km bez jediné dopravní nehody. Bezpochyby se jedná o univerzálního řidiče, který po celou svou profesionální dráhu jezdí zájezdové i místní linky. Zážitků ze zahraničních cest má opravdu na rozdávání, jak těch méně úsměvných, tak těch radostnějších. Vyprávěl například o klientce, která se s jeho autobusem měla večer vracet z jednodenního koupání v Chorvatsku, z regionu Baška Voda, ale na domluvené zastávce nečekala a telefon měla nedostupný. Nejenom, že obětavý řidič ženě neujel, ale téměř dvě hodiny ji hledal, než ji našel na úplně jiné zastávce. Přestože pan Roučka mnohdy bývá terčem útoku ublížených klientů, kterým ti, co nepoznají vlastní kufr, odešli s tím jejich, setkává se naštěstí více s těmi, kteří jsou rádi, že je na dovolenou veze právě on.

Vedoucí osobní dopravy ČSAD AUTOBUSY ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. pan Tomáš Procházka uvedl, že si velmi váží takovýchto profesionálních řidičů, protože v dnešní době je opravdu obtížné ujet tolik kilometrů bez dopravní nehody. Rád se připojuje, společně se zástupci Policie České republiky a BESIPU ke gratulaci. Přál by si, aby tito řidiči ujeli ještě spoustu bezproblémových kilometrů. Byl by rád, kdyby touto cestou namotivovali také další řidiče, kteří zvažují profesionální dráhu za volantem autobusu.

Krajský koordinátor za BESIP Václav Kovář sdělil, že řidiči jedoucí takovou porci kilometrů bez jediné dopravní nehody si zaslouží veliké poděkování. Práce řidiče autobusu je psychicky velmi náročná, nejenom z pohledu působení jednotlivých situací v silničním provozu, ale velkou měrou na řidiče působí také chování přepravovaných osob, které mnohdy bývá, jak mu oba uvedli, za hranou.

por. Bc. Martina Joklová, Policie ČR