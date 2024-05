Duben v Paraplíčku byl plný radosti a vzrušení, když se děti zapojily do různých aktivit a akcí, které se konaly ve školce. Zanechaly dětem široké úsměvy na tvářích. Jednou z nejoblíbenějších akcí bylo cvičení jógy se Sítou.

Děti si vychutnaly relaxaci a pohyb s touto oblíbenou instruktorkou jógy, která je naučila jednoduchým cvikům a dechovým technikám. Další zásadní událostí byl Tematický den s názvem Den Země. 22. dubna se celosvětově slaví Den země. Během tohoto dne se děti učily o ekologii, péči o životní prostředí a recyklaci. Program plný stanovišť zorganizovala Bc. Štěpánka Machová – Žižková a Martina Lišková. Na úvod jsme si zazpívali písničku Chválím tě Země má, následovalo plnění úkolů od poznávání přírodnin pomocí hmatových sáčků, k rozlišování, co je pro naši Zemi správné a co jí zase škodí až po upevňování poznatků o znalostech třídění odpadků. Krásné dopoledne jsme si moc užili. Návštěva Městské policie ve školce byla pro děti velkým zážitkem. Městští policisté se s dětmi podělili o základní pravidla bezpečnosti, ukázali jim své vybavení a vysvětlili, jak policie pomáhá lidem ve městě. V den čarodějnického reje se děti ze 3. třídy proměnily ve skutečné čarodějnické bytosti. V kostýmech kouzelníků a čarodějnic si užily spoustu her, soutěží a překvapení. Pod taktovkou pedagožky Mgr. Klaudie Pospíšilové se uskutečnila Hudební výchova, která se stala jednou z nejoblíbenějších aktivit měsíce. Děti se setkaly s hudbou různých žánrů, objevovaly různé hudební nástroje a učily se rytmu. Bylo úžasné vidět, jak se děti ponořily do světa hudby. Jejich nadšení a radost ze hry a zpěvu byla nakažlivá. Duben ve školce Paraplíčku byl skvělým měsícem plným zábavy, učení a nezapomenutelných zážitků pro všechny děti. Těšíme se na další měsíce plné nových dobrodružství!