Další letošní turnus v rámci “Týdnů pro krajinu”, pod záštitou Hnutí DUHA, se uskutečnil v polovině srpna. Více než dvě desítky dobrovolníků a dobrovolnic se vydaly pomáhat do Národního parku Šumava, kde se zapojily do revitalizace šumavských mokřadů.

Obnova mokřadních biotopů znamená možnost, jak snižovat dopady klimatické změny. Šumavská rašeliniště jsou ostrovy biologické rozmanitosti, kde nachází své přirozené prostředí mnoho vzácných rostlinných i živočišných druhů. Mokřady jsou důležitou součástí hydrologie krajiny, koloběhu vody a velmi příznivě působí na místní podnebí. Vzhledem k intenzivní lidské činnosti po staletí se voda z krajiny vytrácela, mokřady byly odvodňovány a měněny na louky a hospodářské lesy. V současné době, kdy sucho začíná být vážným problémem, je potřebné věnovat se nápravě a obnově přirozeného vodního režimu krajiny. Správa Národního parku Šumava se věnuje obnově mokřadů více než dvacet let. Tato práce vyvrcholila projektem LIFE for MIRES – Život pro mokřady, který vrací vodu do míst, kde od pradávna byla a utvářela prostředí kolem sebe. Dobrovolníci a dobrovolnice z Hnutí DUHA ve spolupráci s Národním parkem Šumava odvedli významný kus práce a pomohli s navrácením vody do slatí a mokrých lesů i přirozených koryt potoků.

Společně s Renatou Plackovou, terénní pracovnicí projektu LIFE, zamířila dobrovolnická skupina pomáhat na Jezerní a Hamerskou slať, Knížecí Pláně, Stráženskou slať a pod Vysoký Stolec, kde pracovala na rašeliništích, hlavní činností celého turnusu. Zasypávala umělé odvodňovací kanály, věnovala se stavbě dřevěných hrázek a velmi efektivně doplnila práce, které zde v předchozích letech prováděly stavební firmy s lehkou technikou. Revitalizace zabraňují příliš rychlému a rozkolísanému odtoku vody a naopak ji vrací tam, kde byla v minulosti, to znamená, v půdě rašelinišť, mokrých lesů a luk. Následně odtud pozvolna odtéká drobnými potoky. Na Knížecích pláních dobrovolníci a dobrovolnice společně s pracovníky a pracovnicemi národního parku, kosili a hrabali rákos. Díky této činnosti na rašelinné louce roste menší počet stromů a keřů, a dozrávají zde hojné vlochyně i klikvy. Zvláště to pak ocení zvláště chráněný a vzácný tetřívek obecný. Během týdne se konala celodenní exkurze do podmáčených rašelinných lesů a slatí v okolí obce Kvilda pod vedením Renaty Plackové. Dobrovolnická skupina tak měla možnost navštívit místa, která běžně nejsou veřejnosti přístupná a mohla tak zažít šumavskou divočinu na vlastní kůži.

V rámci pobytu se uskutečnila přednáška o velkých šelmách na Šumavě. Týdny pro krajinu jsou již 27. ročníkem oblíbeného pracovně-vzdělávacího programu, který Hnutí DUHA organizuje každoročně během letního období po celém území ČR od Bílých Karpat až po Šumavu. Účastníci se vydávají do atraktivních lokalit české a moravské kotliny s cílem chránit lesy, divočinu a fyzicky se tak zapojují do obnovy přírody kolem nás. Smysl turnusů spočívá v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě v kombinaci s praktickým zapojením dobrovolníků a dobrovolnic do konkrétních aktivit v ochraně přírody a krajiny. Renata Placková, NP Šumava, říká: “Práce dobrovolníků je zde nezastupitelná, protože zdánlivě drobné zásahy mají velký vliv na celkovou úspěšnost revitalizací. Většinu práce provedou stavební firmy s lehkou technikou, ale často je potřeba se na místa vrátit a doladit detaily. Zároveň je to jedinečná příležitost zažít Šumavu docela jinak a věřím, že tito dobrovolníci vnímají místní krajinu i revitalizace docela jinak než běžní návštěvníci.”

Filip Baťa, koordinátor Týdne pro krajinu na Šumavě, říká:“ Šumavský “Týden pro krajinu” má pro dobrovolníky a dobrovolnice, stejně jako pro Hnutí DUHA, emocionální hodnotu. Velmi si vážíme desítek zájemců, kteří se již dlouhé roky rádi vracejí právě na práce spojené s mokřady. Letos k nám dokonce zavítal rekordní počet účastníků a účastnic, a já věřím, že to byl pro nás, pro všechny, plnohodnotně strávený čas. Rád bych poděkoval všem zúčastněným za skvělou atmosféru i odvedenou práci a zároveň Renatě Plackové za možnost podílet se na projektu.”

Eva Pernicová, Hnutí Duha