Dobrovolníci dělali radost

Sbírka klubíček s vlnou, propisovacích per, tužek i pastelek dorazila tentokrát z letní Dobrovolnické sbírky v Prachaticích do Nemocnice Vimperk a.s.

Věci z letní Dobrovolnické sbírky v Prachaticích putovaly do vimperské nemocnice. | Foto: Hanka Rabenhauptová