První adventní neděli připravil SeniorPoint Prachatice v Mezigenerační zahradě při prachatickém KreBulu. Stromeček svítil již odpoledne, ozdobily ho děti, a večer na první adventní neděli přišlo pár seniorů (všichni očkovaní a s rozestupy). Venku si vyslechli slova zástupce SeniorPointu Prachatice a poté Helena Koželuhová, nejstarší přítomná seniorka, zapálila první svíci. Velkou ozdobou prostoru je anděl, který nám zapůjčilo město Prachatice.

Pěti koledami přišlo pozdravit adventní setkání trio vedené Slávkou Pivoňkovou a nejen přítomní, ale i všichni kolemjdoucí, si vyslechli krásné koledy za doprovodu houslí, kytary a trianglu. Při známých koledách si i zazpívali.

Novinkou, kterou letošní advent přinesl, je poštovní vánoční schránka, do které mohou do 19. prosince 2021 vhazoval příchozí přání „prostoru“, KreBulu – SeniorPointu Prachatice, zahradě… Uvidíme, co se splní.

I taková malá bezpečná setkání mají pro seniory, a nemusí být zrovna osamocení, velký význam. Děkujeme všem za dodržení aktuálních opatření. A nebuďte sami, chovejte se bezpečně.

Hanka RH+ Rabenhauptová, Prachatice