Tradiční Mezigenerační sedmiboj se konal ve Štěpánčině parku ve čtvrtek 23. září 2021 a příchozí si mohli vyzkoušet různé sportovní disciplíny, známé i neznáme. Byla to například hra mokli, jízda na handbiku, cvičení jógy, střelba, či jízda na elektrokole. Potrénovat mozek mohli lidé i při hře šachy.

A jak je každým rokem avizováno, sportů se mohou zúčastnit jak dospělí, senioři i děti. V letošním roce za námi do parku přišli i uživatelé služeb Centra STROOM Dub a děti ze ZŠ z Karlových Varů, které byly na adaptačním kurzu v prachatickém KreBulu.

Stěžejní se však stala beseda se stříbrným paralympionikem z OH v Tokiu Arnoštem Petráčkem. Stříbrnou medaili získal na paralympiádě v Tokiu v plavání a věřte, tak působivé povídání jsme dlouho nezažili. V mnoha médiích se můžete dočíst o jeho příběhu i úspěších. My se s Arnym Petráčkem setkali naživo a svým potleskem ho potěšili a Arny dokonce dal kolovat i medaili a zapojil se do tance, který pro něj na úvod připravila břišní tanečnice Marcela Záhorková.

Sportovní odpoledne se vydařilo. Organizátorům a dobrovolníkům: Zdena a Karel Hrůzovi, Zdeněk Krejsa a Jakub Imbera, Síta Rojová, Marcela Záhorková, děkujeme.

Za článek děkujeme Haně Rabenhauptové.