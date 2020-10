S velkou bolestí v srdci oznamuji smutnou zprávu, že v sobotu 17. října ve věku 86 let, odešel do muzikantského nebe vynikající muzikant, hudební skladatel, aranžér a především skvělý člověk a kamarád, pan JAROSLAV HEŘMAN.

Jaroslav Heřman. | Foto: Foto poskytl: Václav Franz

Jarda celý svůj život zasvětil hudbě. Byl nejen vynikající akordeonista a trumpetista, ale i hudební skladatel. Za svůj život vytvořil bezpočet aranží pro různé kapely a orchestry z celé republiky. Avšak největší věhlas získal především svou autorskou tvorbou. Jeho skladby studiově nahrála celá řada vynikajících kapel (Veselka, Jižani, Doubravanka a pod.) a jsou hrány i daleko za hranicemi našeho státu. Mnohé jeho písničky doslova zlidověly. Některé jeho skladby a aranže má čest hrát i náš orchestr. Jarda tvořil a psal i přes zdravotní problémy prakticky až do jeho posledních dnů.

Jaroslav Heřman byl především dobrý člověk a kamarád s osobitým humorem a dobráckou povahou. Pro nás, co jsme ho osobně znali a byli jeho přáteli, je jeho náhlý odchod o to bolestnější.

Milý Jardo, jménem všech muzikantů a příznivců dechové hudby Ti ze srdce děkuji za vše cos pro nás udělal, cos udělal pro náš region a naši zemi. Po Tobě zde zůstane obrovsky prázdný prostor, který už nikdo nezaplní.

Čest Tvé památce!