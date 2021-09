Co dělat, když se musíte rozloučit s někým blízkým. Jak prožívat chvíle rozloučení, co potom… Takové a mnoho dalších otázek zodpověděla beseda v Prachaticích.

O besedu byl zájem. | Foto: Hana Rabenhauptová

V Komunitním centru Na půdě na Zlaté stezce v Prachaticích se uskutečnilo setkání lidí, pečujících, které zajímá problematika věcí posledních. Kurz „Co dělat, až jednou přijde čas…“ měl velkou odezvu. Prezentace se dotkla otázek: Co dělat, když čas odchodu nastal? Jak poznáme, že člověk umírá? Co dělat bezprostředně po úmrtí? Jak zařídit pohřeb, možnost rozloučení? Co a jak ještě vyřídit? Jak se vyrovnat se ztrátou blízkého?