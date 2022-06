V Dobré Nivě byl pro žáky připraven velmi pestrý program. Společně se školáky z dobronivské školy se zúčastnili oslav 60. výročí založení školy Juraja Slávika Neresnického, na nichž společně zhlédli, co všechno škola podniká, jaké má zájmové útvary, úspěchy, ale i plány do budoucna. Poté se žáci společně naučili tři tradiční slovenské tance, které následující den předvedli před ostatními na přehlídce folklorních tanečních sborů z okolí Dobré Nivy.

Žáci v rámci projektu navštívili spoustu zajímavých míst. Prošli novou stezku okolo Dobré Nivy, která prochází částí obce zvané Gavůrky, kde je možné vidět 400 let staré duby, a prohlédli si centrum Zvolena. V dalších dnech zavítali také do Bánské Bystrice, Vlkolínce, v němž obdivovali nejen nádhernou přírodu Nízkých Tater, ale také skanzenové domy, a jako poslední viděli překrásný hronsecký dřevěný evangelický kostel, jenž zdobí krajinu už více jak 300 let.

Poslední den si užili společně v dobronivské škole, kde pro ně byly dopoledne připraveny řemeslné dílny. V těchto dílnách si děti vyzkoušely např. plést košíky, příst len a pracovat s kolovratem, vytvářet svíčky z vosku a náramky z kůže, vyrábět brynzu, keramické misky a květinové věnce. Odpoledne si žáci ještě zahráli společně několik pohybových her a odehráli pár sportovních zápasů.

Jako poslední společná aktivita proběhlo zhodnocení celé akce a předání pamětních listů. Poté už následoval odjezd zpátky do Prachatic.

Za zaslání článku a fotek děkujeme Petře Sandanyové ze ZŠ Vodňanská v Prachaticích